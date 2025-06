Serão três dias de pura animação e convívio para celebrar a 9.ª edição do Festival de Arte e Pesca.

O evento arranca na sexta-feira, dia 4 de julho, a partir das 18h00, num dia marcado pelo espetáculo ‘I love Portugal’, de Miguel Pires, agendado para as 23h00. Antes, pelo palco, passarão nomes como Tiago Sena (22h00), Duo Quarto Crescente (20h15), Prestige Dance (19h15) e Sara Olim Quarteto (18h30), com os ritmos da noite ao som do Dj Oxy, a partir das 00h30.

Sábado, o dia começa com uma iniciativa direcionada para as crianças, com o ‘Dar vida ao calhau’, às 10h30. À tarde, às 18h00, a música ficará a cargo da Banda Municipal de Machico, seguindo-se cozinha ao vivo (20h00), Cantares da Ribeira (21h00), Fitness Team (21h00), Leonardo Sousa (22h00) Live Brisk (23h00), encerrando-se o segundo dia de festa com Dj Tony Freitas (00h30).

O encerramento do Festival de Arte e Pesca está aprazado para as 21h30 de domingo, dia 6, com os RED - Rapazes Extremamente Divertidos. No entanto, a festa começa bem mais cedo, convidando madeirenses e forasteiros a desfrutar de um bom petisco com sabores a mar.

Às 17h00, a animação estará a cargo de Burguês e Companhia, seguindo-se, às 18h00, a atuação da Tuna de Machim.

O palco ganhará nova vida às 18h30 com Sweet Dancers, que darão lugar depois ao Grupo de Folclore de Machico (19h30) e a El Corazón Mariachi (20h30).

Refira-se que este é um cartaz organizado pela Junta de Freguesia de Machico, com o apoio da Câmara Municipal de Machico.