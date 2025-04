Bom dia! É quinta-feira!

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* A XV Legislatura começa hoje com a instalação da Assembleia Legislativa da Madeira. Pelas 15h00, acontece a eleição do presidente da Mesa da Assembleia, dos secretários e dos vice-secretários.

* No âmbito da Bienal de Arte e Design do Funchal, será inaugurada hoje, pelas 16h00, a exposição ‘LABORATÓRIOS de DESIGN’, no Colégio dos Jesuítas.

* Com inauguração agendada para o dia de hoje, pelas 18h30, a próxima exposição da Residência Artística do Art in Forum será apresentada pela artista Paola Gomes. Intitulada ‘Entrelugar’, esta exposição dá continuidade ao ‘FORUM, local’, um projeto desenvolvido pelo Forum Madeira.