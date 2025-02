A Escola Básica EB1/PE da Lombada, na Ponta do Sol, está a desenvolver, ao longo deste mês, o projeto “Segurança na internet” para assinalar o Mês da Internet Mais Segura.

A iniciativa, que visa promover uma utilização consciente e responsável da Internet, inclui diversas atividades organizadas pela docente e coordenadora TIC, Susana Vieira.

“Vamos comunicar em segurança! Esta é a oportunidade para introduzir ou reforçar os temas da segurança digital junto da comunidade educativa”, destacou a instituição em comunicado.

O Dia da Internet Mais Segura 2025 (SID) tem como tema central a ‘Educação para a Cidadania Digital’ e no âmbito das comemorações, a escola realizou, no dia 7 de fevereiro, às 14h30, uma ação de sensibilização dirigida aos alunos do 1.º ciclo.

A sessão abordou temas relacionados com a segurança na Internet, contribuindo para a formação de uma geração mais informada e consciente no uso das tecnologias digitais.

A iniciativa contou com a presença dos agentes principais da Polícia de Segurança Pública, Agostinho Campanário e Gilberto Lopes, da esquadra da Ponta do Sol, que tem organizado regularmente estas ações.

O painel teve como objetivos reforçar a importância de uma utilização consciente da Internet, alertar para os riscos de um uso irrefletido, aproximar gerações, fomentar comportamentos seguros e promover o respeito pelas regras de conduta online, conforme explicou a escola em nota enviada à redação.