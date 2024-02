Paulo Cafôfo, líder regional do PS-M, veio ao Palácio de São Lourenço reunir com o representante da República para Região, Ireneu Barreto, e fez-se acompanhar por Marta Freitas (secretária-geral do PS-M), Miguel Iglesias (na qualidade vice-presidente), Célia Pessegueiro (vice-presidente), Rui Caetano (presidente da comissão regional), Andreia Caetano (presidente da comissão regional de jurisdição).

Na saída, aos jornalistas, Cafôfo lançou críticas ao PSD-M, que insistiu estar dividido, fundamentando que até Alberto João Jardim quer eleições antecipadas.

Paulo Cafôfo defende que essa é a única solução: devolver a voz ao povo e que o PS está preparado para a ida às urnas.

“É imperativo que existam eleições antecipadas”, esclareceu, não respondendo à questão do JM sobre se vai optar por um lugar na Assembleia da República ou como presidente do Governo Regional, dado que é cabeça de lista a São Bento e já admitiu que será, num eventual cenário de eleições, cabeça de lista pelo PS-M.

Ireneu Barreto termina esta manhã a auscultação aos nove partidos políticos com assento parlamentar na Assembleia Regional, cujas audiências se dividiram por três dias.

O último partido a ser ouvido por Ireneu é o PSD, pelas 11h00.

Foram ouvidos na quarta-feira o BE, PAN e IL. Ontem, seguiram-se PCP, CDS, Chega e JPP.

Recorde-se que consumado o decreto de exoneração de Miguel Albuquerque – desde dia 5 de fevereiro, segunda-feira, em gestão corrente – compete ao Representante da República para a Região recolher a vontade de cada partido político com assento na Assembleia quanto a uma possível solução para a crise instalada no coração do poder político da Madeira.