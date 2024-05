Na decorrente semana, todas as escolas do Porto Santo estiveram envolvidas em simulacros de incêndio, de forma a testar os seus Planos de Emergência.

Estes simulacros fizeram parte da Semana da Proteção Civil, organizada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal do Porto Santo, em articulação com as escolas locais e com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

Durante quatro dias, os cerca de 750 alunos, 160 docentes e 50 não docentes das escolas da Ilha Dourada, testaram a resposta a diferentes situações de incêndio, com vários tipos de supostas vítimas. As equipas de segurança desencadearam as missões operacionais de reação à emergência, desde a tentativa de extinção, o toque do alarme, o alerta para o 112, a evacuação, a confirmação da evacuação e o controlo do ponto de encontro, finalizando na receção e informação aos meios de socorro.

“A importância destes testes quase reais é fundamental para que se coloque em prática a teoria apreendida antecipadamente por toda a comunidade escolar nas sensibilizações acerca do Plano de Emergência, dinamizadas pelo docente com o cargo de Delegado de Segurança”, realça a tutela.

No intuito de auxiliar as escolas a identificar os pontos fortes e aspetos a melhorar, estiveram presentes, como observadores, elementos das instituições referidas, assim como da PSP, corporação de bombeiros local e Serviço Regional de Proteção Civil.

“Os técnicos envolvidos referem uma crescente melhoria dos comportamentos relacionados com a emergência de todos os participantes, notando-se a cada ano uma crescente preparação e uma reforçada cultura de segurança”, remata.