Já está disponível a produção JM com vídeo e áudio sobre a iniciativa que dá a conhecer a Madeira através da Estrada Regional.

“É com grande gosto que apresentamos mais um exclusivo da Estrada Regional intitulado ‘Não sabes da Missa a Metade!’

Desta vez, o protagonista é a presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro.

“Foi uma manhã muito bem passada, desbravando a Ponta do Sol e as suas freguesias, com outro olhar. Aprendemos muito, rimos muito, e sentimo-nos cada vez mais conhecedores do nosso lar, a Região Autónoma da Madeira”!

Os recantos e as sugestões à velocidade de sempre com as notas do Diogo Anastácio de Sousa.

