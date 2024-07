Padre José Luís Rodrigues deixa São Roque e fica só com São José

O conhecido pároco de São Roque e São José é um dos nomes que constam da lista de alterações que o bispo do Funchal acaba de aprovar na Diocese.

Segundo apurou o Jornal, José Luís Rodrigues deixa a igreja de São Roque, onde está há largos anos, e fica apenas com a paróquia de São José, na parte baixa da mesma freguesia, no concelho do Funchal.

A mudança podia ser polémica, mas sabe o JM que o processo deverá ser bem mais tranquilo. Isto porque terá partido do próprio sacerdote a ideia de ficar com apenas uma paróquia em vez de acumular as duas.

José Luís Rodrigues é um padres mais ativos e polémicos na Diocese. Ao longo dos anos tem enfrentado várias discussões, quer em artigos de opinião, em entrevista ou em simples comentários que publica nas redes sociais.

Nos últimos anos tem assinado algumas publicações literárias.

A mudança do padre José Luís Rodrigues e a passagem do cónego Marcos Gonçalves para vigário geral da Diocese do Funchal, conforme revelou esta tarde o JM, são apenas duas das várias alterações que devem ser divulgadas nos próximos dias.