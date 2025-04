O secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP) e líder da oposição garantiu este sábado, na freguesia da Ilha, em Santana, que o seu partido “colocará a agricultura na agenda prioritária da alternativa de governo”, explicando que “precisamos de uma estratégia regional de valorização dos produtos regionais e de promoção de aumento do consumo desses produtos, trabalho que passa também por as instituições públicas, escolas, lares e hospitais, preferirem produtos da Região no ato da contratação”.

Élvio Sousa, acompanhado de outros dirigentes, visitou este sábado a Festa do Limão que se realiza na freguesia da Ilha, no concelho de Santana, tendo enaltecido a importância do certame para quem trabalha a terra.

“Andamos a consumir toneladas de limão importado quando deveríamos realçar a qualidade do limão da Madeira, promover o seu consumo, nomeadamente associado à comercialização de outros produtos e da tradicional poncha”, defendeu. “É manifesto um aumento do consumo dos produtos regionais e esse crescimento deveria impulsionar a produção e aumentar o rendimento dos produtores, notando-se aqui a falta que faz uma ligação Ferry, que ajudaria a colocar os nossos produtos no exterior de forma rápida e com a garantia de maior frescura, mas essa ligação não existe por falta de vontade política do governo PSD, impedindo a expansão da nossa economia”.

Élvio Sousa aproveitou o certame para fazer uma análise aos últimos dados divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), há uma semana, assinalando que os números provam que o JPP tem razão quando afirma que este PSD de Miguel Albuquerque tem “desvalorizado a agricultura” e o mundo rural.

“O aumento do turismo deveria potenciar a produção regional, mas não”, aponta a contradição. “O setor agrícola foi o único com indicadores negativos nos últimos dados sobre a economia regional. A comercialização de banana caiu 4,9%, a produção de ovos recuou 4,7%, o abate de frango desceu 12,7% e o de gado 8,3%. Em termos anuais, todas as variáveis registaram quebras, exceto o frango abatido, que cresceu 1,1%”.

O líder do JPP assume que enquanto líder da oposição o partido permanecerá “intransigente” na sua “permanente fiscalização do governo”, garantindo que a abordagem dos temas será sempre acompanhados de soluções.

“Os últimos dados revelam o declínio da agricultura, não podemos permitir que o PSD prossiga neste caminho”, afiançou. “Perante a falta de valorização do produto e dificuldade de escoamento do limão, problemas repetidos pelos produtores, teremos de adotar uma verdadeira política de certificação dos produtos tradicionais, e isso pressupõe um diálogo franco com os produtores, ações de formação e caminhar para uma abordagem profissional do setor, um caminho muito distinto do amadorismo que temos assistido nestes últimos anos”.