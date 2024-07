O espumante Terras do Avô 2016 Mãe 80, lançado recentemente no mercado, conquistou a medalha de ouro no concurso internacional Brut Experience 2024.

O Mãe 80 recebeu uma classificação de 94,20 pontos em 100.

A confirmação de mais uma medalha deixa naturalmente orgulhoso o produtor Duarte Caldeira, que tem ganho vários prémios com os vinhos produzidos nas encostas do Seixal, de onde é natural o empresário.

”É a oitava medalha de ouro”, declara Duarte Caldeira ao JM. O mentor do projeto familiar que tem ganho bastante destaque e visibilidade no mercado dos vinhos e dos espumantes admite que serão poucas as marcas de espumante com tantas medalhas em tão pouco tempo.

E além das oito distinções nível ouro, há ainda a acrescentar mais quatro prata.

”Significa que acertámos em cheio e agora a receita é continuar” revela Caldeira pouco depois de saber de mais uma distinção atribuída a um dos produtos com a marca Terras do Avô.

Para este ano, o empresário prevê ums fraca produção. Fraca em termos de quantidade, explica. Duarte Caldeira já percebeu que a colheita de tinto será menor do que em outros anos, mas a de branco será semelhante.

”Eu não fico muito preocupado com a quantidade. O que eu quero é a qualidade, isso é que é importante”, afirma em declarações ao Jornal.