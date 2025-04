No seguimento das medidas de melhoria da mobilidade pedonal, a Junta de Freguesia do Caniço concluiu a colocação de um varandim no início da Vereda do Livramento.

A intervenção, de acordo com uma nota enviada à redação, tem como objetivo garantir uma circulação mais segura para todos os utilizadores, promovendo também a valorização do espaço público na freguesia.

A Junta sublinha que continuará empenhada em assegurar condições de circulação mais seguras e acessíveis para todos.