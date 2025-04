Está aberto o ‘open call’ para artistas que queiram participar na nona edição do Festival Aqui Acolá, que decorrerá de 29 de maio a 1 de junho.

Este ano, são procuradas propostas criativas para expor no Jardim da Loja do Munícipe, com uma bolsa de criação no valor de 700€. As inscrições estão abertas até 24 de abril de 2025, e todos os artistas interessados podem submeter a sua candidatura e obter mais informações sobre as condições de participação através do e-mail aquiacolafestival@gmail.com.

Sobre o Festival Aqui Acolá 2025

O Festival Aqui Acolá regressa entre 29 de maio e 1 de junho de 2025 para a sua nona edição, trazendo uma vez mais uma vasta oferta cultural e artística. “Este festival gratuito e aberto ao público tem-se afirmado como um evento único, com uma programação que desafia convenções e explora novas formas de expressão artística. O evento é organizado pela Câmara Municipal da Ponta do Sol, com o objetivo de promover uma cultura vibrante e inovadora na região, criando novos públicos e experiências inesquecíveis”, evidencia a organização, em comunicado.

“Durante quatro dias, o festival transforma a Vila da Ponta do Sol em um palco dinâmico, com diversas áreas de exposição e apresentações. Entre os locais icónicos do evento, destacam-se a frente mar da vila, o Centro Cultural John dos Passos e uma capela do século XVII, entre outros. Além disso, as Artes Plásticas e as Artes Visuais estarão presentes em diversos palcos, através da Pintura, Instalação e Fotografia, permitindo aos visitantes uma experiência artística imersiva, influenciada pelo ambiente natural e arquitetónico da região”, lê-se em nota enviada às redações.

O festival inclui ainda manifestações culturais como Teatro, Dança, Literatura e Cinema, proporcionando uma plataforma para artistas locais e regionais, bem como para grandes nomes com projeção nacional e internacional. “A visão sem filtros e a programação eclética do Festival Aqui Acolá oferece ao público uma experiência única, onde poderá ouvir, ver e sentir o melhor da arte e da cultura contemporânea”, refere a Câmara da Ponta do Sol.

Em 2025, o festival irá contar com mais de 40 manifestações artísticas ao longo de 60 horas de programação, espalhadas por sete palcos e várias ruas da vila.