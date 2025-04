O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira considerou, hoje, que vivemos um bom momento para discutir a Autonomia, numa altura em que se aproximam as legislativas nacionais, que acontecem a 18 de maio.

Em declarações aos jornalistas à margem da cerimónia que assinala o aniversário da Revolta da Madeira - que aconteceu a 4 de abril de 1931- José Manuel Rodrigues, afirmou que devemos aprender com a história e memória para defender a autonomia, a democracia.

“É preciso voltar a reerguer a bandeira da Autonomia e isso passa por um pacto à volta do crescimento da mesma, numa revisão da Constituição que tem de ser efetuada”, disse José Manuel Rodrigues, que deixou flores junto ao monumento, tal como o fizeram o secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia e a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra. O ainda presidente do Parlamento regional defendeu ainda uma nova Lei de Finanças das Regiões Autónomas, que preveja os custos da insularidade por parte do Estado, o cumprimento do princípio da continuidade territorial e também o facto de o Estado poder capacitar a Região com novos poderes fiscais”. Este é o momento “para todos lutarmos pelo aprofundamento da Autonomia da Madeira”, lembrou, recordando que só assim se consegue que os valores de 1931 permaneçam no tempo.