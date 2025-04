A Quinta da Caldeira vai realizar mais uma atividade no âmbito do projeto ‘Crescer a Brincar: Construir Tradições’, desta vez dedicada à tradição e ao prazer de fazer pão em forno a lenha — uma experiência pensada para ser vivida em família.

No próximo dia 25 de abril, entre as 10h e as 13h, a Quinta convida as famílias para uma manhã recheada de memórias, onde as crianças e os adultos poderão desenvolver diversas atividades, entre as quais se destaca: preparar o forno e amassar o pão; cozê-lo à moda antiga, em forno a lenha; montar a cavalo; brincar ao ar livre; e partilhar um lanche delicioso.

Esta atividade pretende celebrar as tradições, aproximar as famílias da natureza e reforçar os laços intergeracionais através de experiências simples e significativas.

O valor da inscrição é de 25 euros por criança.Para mais informações poderá contactar a Quinta através do email: