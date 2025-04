A Casa do Povo da Ilha assinala neste fim de semana, dias 05 e 06 de abril, a XXIII Exposição Regional do Limão.

Numa simbiose entre a elevação dos produtores agrícolas madeirenses e os produtos de excelência e um ambiente de festa, releva-se a exposição do Limão, que serve de cenografia e aroma de acolhimento ao recinto.

Esta edição conta com mais de 700 expositores de limão, oriundos de toda a região. A cerimónia de entrega de prémios aos cinco melhores produtores de limão, realiza-se no dia 06 de abril, domingo, pelas 14h00, no polidesportivo Prof. Lídia Pedro.

De realçar em termos de programação, a palestra sob a temática “O perfil do novo agricultor: tecnologias, formação e género”, no dia 05 de abril, pelas 17h30, no auditório da Casa do Povo da Ilha. Participarão no debate, Joaquim Leça, presidente da Assembleia Geral da Associação de Agricultores da Madeira, Pedro Lima, presidente da Direção da Associação de produtores de Sidra da RAM e Duarte Mendonça, empresário agrícola do Concelho de Santana. Será moderado e comentado por Aurélia Sena, engenheira agrónoma.

Conheça a programação: