O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) anunciou, na abertura do workshop da Rede SOS Vida Selvagem, que esta rede já salvou mais de 3.000 aves marinhas.

Número dado a conhecer numa formação do Instituto, através da Escola Agrícola da Madeira e que juntou mais de 100 participantes, a maioria pertencentes às entidades parceiras da rede.

Segundo recordou Paulo Oliveira, do Conselho Diretivo do IFCN, este foi um caminho que começou há mais de 20 anos, dada a necessidade de dar resposta ao aumento de solicitações por parte da população, que surge em virtude do aumento da consciência ambiental e da importância do bem-estar animal.

“Hoje em dia as pessoas já não ficam indiferentes perante um animal selvagem desorientado, doente ou debilitado, pelo que foi determinante ter sido criada esta rede de parceiros para ser possível dar uma reposta em tempo útil”, disse Paulo Oliveira, recordando que no início este trabalho era efetuado por uma só pessoa e em viatura própria.

“Hoje a realidade é diferente. Existe toda uma estrutura profissional montada, incluindo um bem apetrechado Centro de Recuperação de Aves que tem valências para dar resposta à necessidade de tratar e cuidar outros grupos de animais”, apontou.

Importa referir que os principais parceiros da rede, coordenada pela IFCN, são GNR, PSP, Bombeiros, Museu da Baleia de Machico, Museu Municipal do Funchal, Universidade da Madeira, Direção Regional de Agricultura, assim como todos os municípios da Região e a empresa Tfalcon.

O objetivo deste workshop organizado e certificado pela Escola Agrícola de S. Vicente, é o de contribuir para a valência de funções e de competências na área da recuperação de fauna selvagem.