A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria promete um fim de semana muito animado no Jardim de Santa Luzia, com a realização de dois eventos, um agendado para sábado e outro para domingo.

No sábado, a partir das 14, realiza-se o evento ‘Patudos no Jardim’, dedicado à causa animal, em parceria com a Associação Vamos Lá Madeira, que contará com palestras, show cinotécnico, jogos livres, um desfile canino, bazar e um espaço de adoção.

As palestras ficarão a cargo da médica veterinária Cássia Mourão, que abordará a importância da vacinação pelas 14h30, e de um representante da clínica Sainvet, acerca da higiene dos animais, previsto para as 17h30.

A demonstração da equipa cinotécnica da GNR está agendada para as 15 horas, seguindo-se um momento de jogos, ainda antes do desfile canino, aberto à participação de 30 cães, cuja inscrição deve ser feita no local.

O evento pretende também recolher bens de primeira necessidade para a Associação, nomeadamente areia para gato, ração júnior para gato, detergente para roupa e loiça, lava tudo e sacos do lixo de 100ml.

Já no domingo, a partir das 16 horas, realiza-se a terceira edição do evento ‘Festa da Flor no Imaculado’, que traz para a freguesia um dos principais cartazes turísticos da Região, contando com a atuação dos Sweetdancers, através das suas bailarinas e das suas escolinhas de dança.

Durante o evento de domingo, vão estar patentes três viaturas clássicas, devidamente ornamentadas com flores, naquele que será mais um atrativo deste evento, que terminará com um lanche oferecido pela Junta de Freguesia.