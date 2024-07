Já são conhecidas as nomeações sacerdotais para o ano 2024-25. A Diocese publicou na sua página institucional quinze alterações nas paróquias.

Entre as novidades, destaca-se a nomeação de Carlos Ismael Almada para a reitoria da Igreja de S. João Evangelista (Igreja do Colégio), sucedendo ao Cónego José Fiel de Sousa. Este irá assumir a Paróquia de São Gonçalo e acrescenta-se ter sido nomeado Vigário Episcopal para o Clero e Religiosos para um mandato de quatro anos.

O Pe. Carlos Ismael Almada dispensa a reitoria da Penha de França e acumula com o cargo de reitor no Seminário Diocesano do Funchal.