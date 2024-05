As flores provocam sempre sentimentos e emoções muito agradáveis com as suas lindas cores, os seus fantásticos aromas e as suas belas formas. Assim, este ano, uma vez mais, as flores não foram esquecidas na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Estreito de Câmara de Lobos que trouxe um pouco do que se faz no Funchal para o seu estabelecimento.

Nesse sentido, foi elaborado um tapete de flores idealizado pela chefe do pessoal não docente, Delta Pita, e desenhado pelo professor Sílvio Cró.

A preparação das flores e das verduras exigem algum trabalho e as mãos de alguns funcionários tornaram-se imprescindíveis.

Nos momentos que antecederam a execução do tapete, apanharam-se as verduras e, com a ajuda de ferramentas de corte, picaram-se de modo a obter o verde, que serviu de base para o tapete.

As flores foram oferecidas pela comunidade escolar e outras foram recolhidas num terreno baldio. Desta forma, aproveitando a comemoração da ‘Festa da Flor’ na nossa ilha, com as flores foi elaborado um lindo tapete e os alunos da turma C do quinto ano colocaram flores no muro da esperança com o objetivo de fazer um apelo à paz no mundo.