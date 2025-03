A conferência ‘Cultura de Cibersegurança e Proteção de Dados nas Organizações, na era da IA’ está prestes a reunir líderes, gestores de topo e especialistas de diversos setores públicos e privados em Portugal, nas áreas de cibersegurança e proteção de dados.

“Nesta era da IA, onde as organizações estão cada vez mais digitais e interconectadas, novas formas de ameaças, mais sofisticadas, põem em risco a segurança cibernética e são uma preocupação central para organizações e indivíduos. O evento proporcionará um momento de partilha de conhecimento e experiência, oferecendo insights valiosos e práticas concretas para enfrentar os desafios atuais e futuros”, refere uma nota de divulgação da iniciativa.

No dia 14 de março, pelas 09h00, o auditório do Museu da Casa da Luz será palco de apresentação “do melhor que se faz na RAM” nas áreas da Cibersegurança e troca de conhecimento, acrescenta.

O evento irá contar com a mensagem de abertura de Francisco Taboada (presidente do Conselho de Administração da EEM). O engenheiro Vitorino Gouveia, da Apus Trust, abordará a aplicação prática da gestão de riscos e necessidade de conformidade nas áreas de cibersegurança, proteção de dados pessoais e inteligência artificial. Um debate sob a temática “Cultura de Cibersegurança e Proteção de Dados nas Organizações – Como lançar a semente?” envolvendo diferentes perspetivas na gestão desta temática nas organizações. Será moderado pelo jornalista Cesário Camacho, e terá como participantes Élia Ribeiro (diretora regional de Informática), o Ricardo Fabrício (investigador e professor universitário, UMa e SOCIUS/ISEG/UL), Davide Sousa (diretor da Direção de Sistemas de Informação da EEM) e Vitorino Gouveia (CEO da Apus Trust).

Haverá ainda momento para as tecnologias, onde as empresas ORBCOM e Netskope, parceiras da Apus Trust, irão apresentar as suas soluções de cibersegurança. O evento ocorre em data especial para a Apus Trust, empresa madeirense especializada nas áreas de cibersegurança e proteção de dados e dinamizadora da conferência no âmbito das comemorações do seu 2.º aniversário.

As inscrições estão disponíveis no site da Apus Trust em www.apustrust.com.