Depois do sucesso das 11 edições anteriores do concurso ‘O Meu Postal de Natal’, que teve inicio no ano de 2012 e com a receção de milhares de postais de natal nas várias edições, a Associação Nacional de Professores (ANP) - Secção Regional da Madeira, vai promover a XII edição desta iniciativa para todas as crianças das escolas públicas e privadas do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Região.

Com esta iniciativa a ANP pretende continuar a incutir hábitos de participação em concursos, estimular a imaginação e a capacidade criativa, proporcionar uma atividade lúdica e de expressão plástica, desenvolver a sensibilidade estética, promover a participação e o envolvimento da comunidade escolar e preservar o espírito “genuíno” desta quadra natalícia na elaboração dos postais.

O concurso termina a 6 de dezembro de 2024 e os alunos vencedores do passatempo terão como prémio 1 Voucher de Menu Duplo no Taco Bell + 1 Mini Sessão Fotográfica de Natal Criança (Awro.ra) + 3 convites para visitar o Museu da Banana (GESBA) e Voucher no valor de 50€ em compras no Pingo Doce.

Os dois postais vencedores nas categorias do 1.º e 2.º ano e na categoria do 3.º e 4.º ano vão ser a imagem oficial do Postal de Natal da ANP Madeira 2024. Pode ser consultado todo o regulamento do concurso no site www.anprofessores.pt

Na XI Edição de 2023, as escolas vencedoras foram a Escola EB1/PE do Covão e Vargem de Câmara de Lobos na categoria 1.º e 2.º anos com o postal feito pela aluna Laura Pinhel do 2.º ano de escolaridade. Na categoria 3.º e 4.º anos a escola vencedora foi o Externato Adventista do Funchal com o postal feito pelo aluno Mário Nascimento, do 4.º ano de escolaridade.

Na edição anterior foram recepcionados mais de 400 postais e a organização espera que na edição deste ano o número seja superior, demonstrando mais uma vez a grande aderência por parte de todos os alunos e professores das escolas da Madeira e Porto Santo.

Ainda no decorrer do mês de dezembro, o Espaço Professor irá promover uma exposição com todos os postais recepcionados.