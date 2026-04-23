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Casal de turistas retidos em penhasco na Calheta mobiliza operação de resgate

    Casal de turistas retidos em penhasco na Calheta mobiliza operação de resgate
    Proteção Civil está a liderar a operação de resgate na Calheta. Joana Sousa
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
23 Abril 2026
19:42

O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), através do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS) e o Capitão do Porto do Funchal, através do MRSC Funchal e da Polícia Marítima, montaram há momentos uma operação de resgate num penhasco da orla costeira da Calheta, apurou o JM. Dois turistas estrangeiros, alegadamente idosos, ficaram retidos numa zona entre o mar e a terra, sem conseguir alcançar um local seguro.

Segundo as informações recolhidas, os dois caminhavam junto ao mar quando, ao tentarem regressar à estrada, encontraram o percurso ocupado pela subida da maré, ficando sem acesso para uma saída em segurança. Perante a situação, foi acionada uma equipa de resgate dos Bombeiros Voluntários da Calheta para proceder à retirada do casal em segurança.

Por se tratar de uma operação em zona costeira, foram também mobilizados elementos da Polícia Marítima, que prestam apoio às operações no local.

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