Ciclista internado no Hospital após colisão com autocarro

Um homem foi, esta quinta-feira, hospitalizado com ferimentos graves na sequência de um acidente de bicicleta ocorrido na Estrada do Livramento, no Funchal. De acordo com fonte hospitalar, o ciclista terá colidido com um autocarro, mobilizando vários meios de socorro para o local.
A Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) foram acionadas, prestando assistência imediata à vítima. O homem apresentava múltiplos ferimentos traumáticos, alguns considerados de elevada gravidade.
Após os primeiros cuidados no local, a vítima foi transportada de urgência para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgência, permanecendo internada sob observação médica. As circunstâncias do acidente estão a ser apuradas pelas autoridades.
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