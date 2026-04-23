Ciclista internado no Hospital após colisão com autocarro

Um homem foi, esta quinta-feira, hospitalizado com ferimentos graves na sequência de um acidente de bicicleta ocorrido na Estrada do Livramento, no Funchal. De acordo com fonte hospitalar, o ciclista terá colidido com um autocarro, mobilizando vários meios de socorro para o local.

A Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) foram acionadas, prestando assistência imediata à vítima. O homem apresentava múltiplos ferimentos traumáticos, alguns considerados de elevada gravidade.

Após os primeiros cuidados no local, a vítima foi transportada de urgência para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgência, permanecendo internada sob observação médica. As circunstâncias do acidente estão a ser apuradas pelas autoridades.