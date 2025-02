A manchete de hoje do JM reporta que a condução com álcool determinou, no ano passado, a condenação a prisão de 15 condutores.

Os dados de 2024 mostram que quase 85% dos 792 crimes rodoviários julgados no ano passado na Comarca da Madeira envolveram a condução em estado de embriaguez e que as infrações consideradas graves estão a aumentar nos últimos anos.

Na rubrica “Perdidos e Achados”, debruçamo-nos sobre as promessas feitas para o antigo bairro da Penha de França, no Funchal.

Recuámos até a época em que era um local problemático, passamos pela sua demolição em 2019 e registámos as promessas feitas de construção de novos fogos no lugar. No início, eram 51 habitações, depois, 31, mas, até agora, só se veem ruínas.

Continuamos a acompanhar o processo Ab Initio, que envolve membros do Governo Regional. O JM avança que Pedro Ramos, Rogério Gouveia e Pedro Fino ficaram a conhecer os factos de que se são suspeitos, mas optaram por não tecer declarações no primeiro interrogatório.

Este fim de semana decorre o congresso socialista no Funchal. No primeiro dia, Paulo Cafôfo assumiu estar “pronto para governar” e atacou o PSD.

“Guerra dura há três anos e o apoio está em risco”; “PPM assegura votar contra moções de censura”; “Filho agride pai idoso com arma branca”; e “‘Pérola Wine Fest’ oferece 400 vinhos para saborear” são também destaques da Primeira Página de hoje.

Hoje, o Suplemento de Domingo é dedicado aos vinhos.