A Porto Santo Line informou hoje que, face às condições atmosféricas previstas para este domingo os horários das viagens entre a Madeira e o Porto Santo vão sofrer alterações.

De acordo com a empresa, a mudança acontece “de forma a assegurar viagens em segurança” para os passageiros.

Assim, as viagens do Funchal para o Porto Santo terão início às 11h30 e 18h30. Já as saídas do Porto Santo em direção ao Funchal acontecerão às 15h00 e às 22h00.