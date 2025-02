A presidente da Mesa do Congresso, Luísa Paolinelli deu início aos discursos na sessão de encerramento da reunião magna do PS, elogiando o espírito de coesão dos socialistas. “É hora do PS, é hora da Madeira e para as pessoas que formam a Madeira”, sublinhou a responsável socialista, numa sessão que conta já com a presença do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos.

Enaltecendo os trabalhos dos congressistas, a socialista realçou que o PS é “alternativa com credibilidade, é verdadeira e com futuro”.

Anunciou ainda que a 3 de março, será realizada a reunião da comissão regional do partido, para a eleição da mesa da comissão regional, da secretária-geral, de eleição de até três vices do partido, Secretariado regional e comissão política regional.