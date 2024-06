Decorreu, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, a cerimónia de entrega dos Troféus de Qualidade Ambiental, que também faz parte da programação da Semana do Ambiente, presentemente em curso.

A cerimónia contou com a presença da presidente da CMF, Cristina Pedra e da vereadora com o pelouro do Ambiente, Nádia Coelho.

A cada ano, tem sido evidente que as entidades estão empenhadas na gestão adequada dos resíduos como demonstra a melhoria contínua observada ao longo dos anos.

Por estas razões, a Câmara Municipal do Funchal felicita todas as entidades agraciadas com o Troféu de Qualidade Ambiental e agradece a todas as instituições a colaboração, empenho e esforço na gestão adequada dos resíduos, contribuindo assim para o cuidado contínuo com o Funchal.

Às entidades que alcançaram os níveis de qualidade Boa ou Muito Boa foram entregues Certificado de Qualidade – Ouro ou Prata e desde 2004 até à presente data já foram entregues 723 certificados

Este ano celebram-se os 20 anos de Qualidade Ambiental, pelo que, será realizada uma cerimónia especial com a entrega de troféus às entidades com melhores prestações. Assim sendo, serão distinguidas 20 instituições com o Troféu de Qualidade Ambiental, nomeadamente:

Colégio Infante Dom Henrique

Hotel Quinta da Penha de França Mar

Estalagem Quinta da Casa Branca

Infantário Auxílio Maternal

Hotel Quinta da Penha de França

Palheiro Golf

Hotel Quinta Mirabela

Quinta Mãe dos Homens

Albergaria Dias

Restaurante Tourigalo

Colégio Santa Teresinha

Supermercado Regional

Escola da Apel

Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny

Estalagem Jardins do Lago

Infantário Quinta dos Traquinas

Estalagem Quintinha de São João

Restaurante Churrasqueira A Selva

Hotel do Carmo

Supermercado Super São Roque