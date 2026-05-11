Mulher ferida após despiste de skate elétrico no Caniço

Passeio acabou mal para uma mulher de 27 anos, esta madrugada, na zona da Assomada.

Uma mulher de 27 anos foi transportada, na madrugada de hoje, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, após sofrer um acidente de skate elétrico na Estrada do Aeroporto, na zona da Assomada (Caniço).

Ao que o JM apurou, a vítima terá perdido o controlo do veículo, acabando por sofrer um despiste junto à igreja da Assomada. O alerta para o acidente foi dado poucos minutos depois da meia-noite, tendo sido mobilizados meios de socorro para o local. A vítima apresentava ferimentos num membro inferior, mais concretamente na zona do joelho, considerada de alguma gravidade. Depois de assistida no local por socorridas, foi transportada numa ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. Fonte hospitalar revelou ao JM que a mulher ficou em observação no serviço de urgência, onde recebeu tratamento médico.