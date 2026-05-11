Mulher ferida após despiste de skate elétrico no Caniço

Uma mulher de 27 anos foi transportada, na madrugada de hoje, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, após sofrer um acidente de skate elétrico na Estrada do Aeroporto, na zona da Assomada (Caniço).
Ao que o JM apurou, a vítima terá perdido o controlo do veículo, acabando por sofrer um despiste junto à igreja da Assomada. O alerta para o acidente foi dado poucos minutos depois da meia-noite, tendo sido mobilizados meios de socorro para o local. A vítima apresentava ferimentos num membro inferior, mais concretamente na zona do joelho, considerada de alguma gravidade. Depois de assistida no local por socorridas, foi transportada numa ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. Fonte hospitalar revelou ao JM que a mulher ficou em observação no serviço de urgência, onde recebeu tratamento médico.
DE LETRA E CAL
Havemos de ir ao futuro e, quando lá chegarmos, hão-de estar no sofá os nossos pais a cuidar dos sonhos que nos deram, os nossos avós a encher de luzes...
Em 2021 o Governo decidiu meter a mão num dos tabuleiros mais sensíveis do futebol português: os direitos de transmissão televisiva e multimédia. O Decreto-Lei...
Como quase todos os portugueses da minha geração, cresci com Timor-Leste no coração. A causa timorense unia toda a gente da esquerda à direita, católicos,...
Embora muitas pessoas temam que a inteligência artificial (IA) venha um dia a substituí-las, existe uma aplicação tecnológica que já está a minar as condições...
O calendário das efemérides indica 9 de maio como Dia da Europa, com natural enquadramento e contexto. De forma mais ou menos tímida, notamos como as organizações...
A vaca na Índia é muito mais do que um animal, é um símbolo do hinduísmo, considerada como a “Mãe Nutridora”, simbolizando a não-violência, a pureza e...
Tenho sido confrontado, semana após semana, com um paradoxo que se torna cada vez mais difícil de “engolir”. O da Madeira que não se vê nos recordes......
DO FIM AO INFINITO
Facadas e Fumo dos Ossos trabalhavam no submundo desde miúdos e já tinham percorrido as três províncias do norte do país em serviço. Recebiam instruções,...
Há uma diferença profunda entre governar tecnicamente e governar politicamente. E essa diferença, tantas vezes ignorada nas democracias contemporâneas,...
Crescer em Santana não era um postal ilustrado, desses que hoje se vendem com casas de colmo e flores à janela.
Era outra coisa. Era viver com o que havia...
O I Fórum Regional Erasmus+ pôs em evidência o papel que a Madeira tem tido na aplicação deste programa. Secretária regional exorta a mais candidaturas,...
Em 2026, o rendimento passivo já não se limita a ações com dividendos, imóveis para arrendamento ou produtos de poupança. Um número crescente de investidores particulares está a explorar...
O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) admitiu hoje que mais casos de infeção por hantavírus podem surgir nas próximas semanas entre...
A atribuição de 30 habitações em regime de renda reduzida, na Ponta do Sol, como anunciado esta tarde, vai beneficiar famílias de classe média com dificuldades...
A prevenção e combate aos incêndios florestais estiveram em destaque na conferência “Conversas com a Sociedade”, promovida pela Ordem dos Engenheiros-...
A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) manifestou hoje preocupação com o agravamentos das listas de espera em oncologia e apelou para que o Ministério...
O Grupo Parlamentar do PSD Madeira deu entrada, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, de um Voto de Saudação pelo Dia Internacional...
O resultado líquido da NOS subiu 4,7% no primeiro trimestre, face a igual período de 2025, para 62,0 milhões de euros, divulgou hoje a empresa.
Em igual...
O Museu da Baleia da Madeira (MBM) – Município de Machico associa-se àscomemorações, celebrando também a Noite Europeia dos Museus, com o Concerto do Coro...
João Luís Azinhais dos Santos lidera a única lista candidata aos órgãos sociais do Clube Naval do Funchal, para a gestão do quadriénio 2026-2030.
De acordo...
A festa da Queima das Fitas de Lisboa, organizada pela primeira vez pela Federação Académica de Lisboa (FAL) e pela Federação Académica do Instituto Politécnico...
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez saber en comunicado que deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, de um voto de saudação pelo Dia...