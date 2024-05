O Centro de Convívio de São Roque do Faial, instalado na Casa do Povo, assinala esta, quinta-feira, os 16 anos de abertura à comunidade, com uma celebração a partir das 15h00, na sede da Casa do Povo, com a participação de Ana Sousa, secretária regional da Inclusão e Juventude.

A festa contará com a atuação do Grupo de Tocares e Cantares ‘Camponeses’, do Grupo de Cantares do Imaculado da Casa do Povo do Imaculado Coração Maria e do Grupo Mulheres da nossa Terra também do Imaculado Coração de Maria.

Os idosos do Centro de Convívio aniversariante passarão pelo palco entoando algumas quadras alusivas à data. No final, haverá lanche, com bolo e a entoação do tradicional ‘Parabéns a Você’.

Neste momento, o centro é frequentado por 15 idosos. O presidente da Casa do Povo, Heliodoro Dória, faz um balanço positivo dos 16 anos de atividades e sublinha a importância da valência aniversariante.