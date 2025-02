O Carnaval das Crianças, iniciativa que decorre manhã, vai contar com a participação de 10 escolas com cerca de 1.100 participantes.

O desfile dos pequenos foliões começa às 11h00, junto do Café Ritz, em direção à Sé do Funchal, com passagem na passerelle montada na Placa Central da Avenida Arriaga.

O desfile é acompanhado pelo som vibrante da Banda Municipal da Ribeira Brava e da Banda Municipal de Câmara de Lobos, pela energia contagiante dos animadores da Associação de Teatro Amador do Livramento (ATAL) e pela presença de personagens, mascotes e artistas que tornam este momento ainda mais especial.

Antes deste cortejo, os participantes estarão no Jardim Municipal para assistir a momentos de pura diversão proporcionados pelos palhaços Axé e Fininho.

Esta iniciativa insere-se nas Festas de Carnaval 2025 promovidas pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional do Turismo.

O Secretário Regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, estará presente, amanhã, neste evento.