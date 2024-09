A Câmara Municipal da Calheta vai promover mais uma Campanha de Vacinação para Animais de Companhia, nos dias 14 e 21 de setembro. A iniciativa inclui vacinação antirrábica, identificação eletrónica, desparasitação interna e registo no Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC). O serviço é gratuito, mas as inscrições são obrigatórias e limitadas por freguesia.

Os interessados em aderir à campanha podem fazer o agendamento nos dias úteis, através do contacto 291 820 200.

A iniciativa ocorrerá, como habitualmente, nas oito freguesias, nos referidos sábados, sendo que no dia 14 de setembro a campanha terá lugar na Ponta do Pargo (9h00 – 10h30 na Junta de Freguesia), nos Prazeres (9h00 – 12h30 no Campo de Futebol), na Fajã da Ovelha (11h00 – 12h30 na Junta de Freguesia), no Jardim do Mar (15h00 – 15h30 na Junta de Freguesia), no Paul do Mar (16h00 – 17h00 no Campo de Futebol) e no Estreito da Calheta (15h00 – 17h00 na Junta de Freguesia). No dia 21 de setembro a campanha de vacinação prossegue nas restantes freguesias, nomeadamente no Arco da Calheta (9h00 – 12h00 no Parque de Estacionamento do Arco da Calheta) e na Calheta (9h00 – 11h30 na Junta de Freguesia).

Os inscritos deverão comparecer no local à hora agendada, fazendo-se acompanhar do seu animal de companhia e dos documentos solicitados (Cartão Cidadão/BI, Contribuinte, Boletim de vacinas do animal e comprovativo de morada).

A autarquia dá, assim, continuidade ao Programa Nacional de Luta e Vigilância Epidemiológica da Raiva Animal e Outras Zoonoses (PNLVERAZ), trabalho esse que tem sido feito nos últimos anos.