O presidente do Governo Regional apoia a indicação de António Costa para a presidência do Conselho Europeu.

À margem da visita que fez, acompanhado pelo secretário regional doa Equipamentos e Infraestruturas, Miguel Albuquerque considerou que as divergências que teve com o antigo primeiro-ministro não mexem no facto de não apoiar um compatriota nosso no Conselho Europeu.