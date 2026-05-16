Antes e Depois: Dos quatro aos 400 milhões em 11 anos de subsídio de mobilidade

Não são divulgados dados oficiais dos montantes suportados pela República, relativamente à aplicação no Subsídio Social de Mobilidade, mas é possível compilar valores, a partir de várias fontes e estimativas, quer através de intervalos de verbas projetadas, mas também com base em algumas intervenções públicas, que vão partilhando números de execução. Estes, reitere-se, não são oficiais, mas muito próximos da realidade, quer nos valores envolvidos, quer na cadência de subidas e descidas.
De qualquer forma, há um momento depois de 2021 em que é divulgado que até esse ano, no total, a República havia investido 375,6 milhões de euros na mobilidade aérea, de e para os arquipélagos, acrescentando a existência de uma divisão, que atribuía 183 milhões de euros à Região Autónoma da Madeira e 192 milhões de euros associados às comparticipações de residentes nas ilhas açorianas.
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Ao longo de 11 anos de Subsídio Social de Mobilidade, serão indexados à Madeira cerca de 400 milhões de euros, de um bolo total na ordem dos 850 milhões aplicados nos dois arquipélagos, sobrando, então, para os Açores, cerca de 450 milhões de euros, nessa continuidade territorial.
Leia mais na rubrica ‘Antes e Depois’ da edição deste domingo.
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