A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude presidiu, ontem, em representação do presidente do Governo Regional, à cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais da Casa do Povo de São Jorge.

“As valências aqui desenvolvidas envolvem toda a comunidade, promovendo a aprendizagem intergeracional, a atividade física regular, a criatividade ao serviço das artes e dos costumes locais, a cultura, a culinária, numa simbiose entre saberes e idades que nos deve orgulhar”, afirmou, na ocasião, Ana Sousa.

A governante felicitou os novos membros eleitos e agradeceu o empenho dos órgãos sociais cessantes “pela coragem da assunção dos desafios, pelo esforço e contribuição para o progresso e desenvolvimento da localidade de São Jorge e dos cidadãos da freguesia”.

“A tomada de posse dos órgãos sociais das Instituições representa dois polos fundamentais das suas vidas. Por um lado, o reporte e avaliação do trabalho realizado da equipa cessante, e por outro, a renovação das ideias e projetos da equipa empossada”, concluiu