Paula Margarido, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, visitou hoje o Centro de Inclusão Social da Madeira, tendo como anfitriã a sua antecessora Ana Sousa, responsável pelo espaço.

Inaugurado a 12 de julho de 2019, o Centro de Inclusão Social da Madeira (CISM) disponibiliza apoio a 193 utentes, de acordo com um comunicado que nos dá conta desta visita da governante.

A infraestrutura integrada no Departamento de Inclusão da Pessoa com Deficiência (DIPD), sob a tutela da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude através do Instituto de Segurança Social da Madeira, desenvolve quatro valências: o Centro de Apoio à Deficiência Profunda, o Lar Residencial, a Residência de Autonomização para a Inclusão e o Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão do Funchal.

Na visita às instalações localizadas na freguesia do Imaculado Coração de Maria, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude destacou o trabalho feito em prol das pessoas com deficiência.

“É nos gestos simples, como os que vi aqui, que se constrói uma sociedade verdadeiramente inclusiva. A esperança ganha força quando encontra ação e este centro é um farol dessa esperança. Um centro único que constitui um exemplo para o todo nacional com práticas e dinâmicas inovadoras! Continuamos no caminho da inclusão!”, afirmou Paula Margarido, que se fez acompanhar durante a visita pela presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves.

O CISM está dotado com os equipamentos e condições destinadas à promoção da excelência do trabalho terapêutico e de capacitação das pessoas com deficiência, com recurso a equipas multidisciplinares e especializadas.

Entre as medidas desenvolvidas neste espaço, destacam-se o tanque terapêutico, a sala snoezelen, o laboratório vivo, o apartamento de autonomia, o café inclusão, o espaço bem-estar e o percurso sensorial.

De referir que o laboratório vivo, inaugurado em 2023, é um recurso altamente inovador que utiliza as novas tecnologias e a realidade virtual para fomentar a capacitação, a aprendizagem e a participação ativa das pessoas com deficiência.