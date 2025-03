“Mesmo com chuva, a luta continua. Queremos negociação, imposição, não!”, estas as palavras de ordem que se ouve em frente à Águas e Resíduos da Madeira,, naquele que é o segundo dia de greve dos trabalhadores que são abrangidos pelo Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul e das Regiões Autónomas.