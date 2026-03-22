Depressão Therese: Proteção Civil já registou mais de 150 ocorrências

A passagem da depressão Therese pela Região Autónoma da Madeira provocou, até às 18h30 deste domingo, um total de 157 ocorrências relacionadas com as condições meteorológicas adversas, mobilizando 384 operacionais e 183 meios técnicos.
Entre as situações registadas, destacam-se 51 movimentos de massas, 25 quedas de árvores e 21 inundações. Foram ainda contabilizadas 14 ocorrências relacionadas com sinalização de perigo, 14 quedas de elementos de construção, cinco desabamentos e cinco incidentes envolvendo redes elétricas. Registaram-se igualmente três quedas de estruturas, duas remoções de elementos em risco e 17 outras situações diversas.
Os concelhos mais afetados foram o Funchal, com 34 ocorrências, e o Porto Santo, com 33, seguindo-se Santa Cruz (21) e Machico (20). Câmara de Lobos registou 17 ocorrências, enquanto Santana contabilizou 11. Nos restantes municípios, os números foram menos expressivos.
Como ocorrência mais relevante, destaca-se uma pessoa desalojada, na sequência de uma inundação em Santa Cruz, tendo sido assistida pelo Serviço Municipal de Proteção Civil e posteriormente realojada pela Segurança Social.
Segundo as autoridades, todas as ocorrências foram resolvidas ao nível municipal. Ainda assim, recomenda-se evitar as zonas altas, numa altura em que se prevê a manutenção de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, até à manhã de terça-feira.
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