Depressão “Therese” provoca 14 ocorrências em Santa Cruz

Depressão “Therese” causa 14 ocorrências em Santa Cruz, este domingo, com desabamentos, inundações e vias condicionadas. Autoridades registam ainda situações de emergência médica e apoiam realojamento de uma pessoa.

O Município de Santa Cruz registou, nas últimas 24 horas, um total de 14 ocorrências relacionadas com as condições meteorológicas adversas provocadas pela depressão “Therese”, informou hoje o Serviço Municipal de Proteção Civil de Santa Cruz. Entre as situações mais relevantes destacam-se três desabamentos de estruturas, quatro movimentos de massa, três inundações e três intervenções de limpeza de vias e sinalização de perigo.

No âmbito das operações de monitorização, foram ainda percorridos cerca de 720 quilómetros em ações de patrulhamento, reconhecimento e vigilância em todo o concelho.

No que diz respeito à circulação, o Caminho da Maruja, em Santa Cruz, encontra-se encerrado, enquanto vários arruamentos apresentam condicionamentos, nomeadamente o Impasse do Caminho Velho dos Moinhos, no Caniço, o Caminho da Pereira, em Santo António da Serra, e o Caminho Ribeiro Serão, na Camacha.

Entre as ocorrências de maior preocupação, destaca-se a identificação de uma habitação com graves problemas de degradação, agravados pelo mau tempo, sem condições mínimas de habitabilidade. Perante a situação de vulnerabilidade, foi acionada a Linha 144, encontrando-se a munícipe em processo de realojamento, com acompanhamento social.