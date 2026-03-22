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Mau tempo provoca condicionamentos e cortes de estradas em Machico (com fotos)

    Mau tempo provoca condicionamentos e cortes de estradas em Machico (com fotos)
    No Porto da Cruz, derrocada de pedras interrompeu o Caminho da Cal e Caminho velho do Massapez DR
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
22 Março 2026
17:50

As fortes chuvadas registadas durante a noite e o dia deste domingo, associadas à passagem da depressão “Therese” pela Madeira, provocaram vários constrangimentos na circulação rodoviária no concelho de Machico, informou o Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC).

Na freguesia do Santo da Serra, a Estrada da Fonte de Santo António e a Estrada do Lombo das Faias encontram-se condicionadas devido a movimentos de massas e queda de árvores, que obstruíram parcialmente as vias. Ainda na mesma freguesia, o Caminho da Cova do Castanheiro está interdito ao trânsito, após deslizamentos de terra e árvores terem bloqueado totalmente a circulação.

  • Estrada do Lombo das Faias (Santo da Serra) está parcialmente condicionada.
    Estrada do Lombo das Faias (Santo da Serra) está parcialmente condicionada. DR

Já na freguesia de Água de Pena, a Estrada do Seixo apresenta circulação condicionada, estando o trânsito a decorrer apenas numa faixa, na sequência da queda de blocos rochosos que ocuparam parte da via.

No Porto da Cruz, a situação é mais gravosa, com o Caminho da Cal e o Caminho Velho do Massapez totalmente encerrados, também devido a movimentos de massas que impediram a passagem de veículos. Várias equipas dos Bombeiros Municipais de Machico e funcionários da Autarquia estão a resolver todas as situações.

  • Caminho da Cova do Castanheiro ficou também interrompido.
    Caminho da Cova do Castanheiro ficou também interrompido. DR

As autoridades apelam à população para que evite deslocações desnecessárias nas zonas afetadas e siga as indicações das forças de segurança, mantendo especial atenção às condições meteorológicas e ao estado das vias.

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