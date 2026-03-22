Mau tempo provoca condicionamentos e cortes de estradas em Machico (com fotos)

As fortes chuvadas registadas durante a noite e o dia deste domingo, associadas à passagem da depressão “Therese” pela Madeira, provocaram vários constrangimentos na circulação rodoviária no concelho de Machico, informou o Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC).

Na freguesia do Santo da Serra, a Estrada da Fonte de Santo António e a Estrada do Lombo das Faias encontram-se condicionadas devido a movimentos de massas e queda de árvores, que obstruíram parcialmente as vias. Ainda na mesma freguesia, o Caminho da Cova do Castanheiro está interdito ao trânsito, após deslizamentos de terra e árvores terem bloqueado totalmente a circulação.