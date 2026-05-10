Joia do património do norte está a degradar-se

A igreja matriz de São Jorge é um património emblemático da Região, que vai além do culto religioso. A riqueza do seu espólio contrasta com os sinais de degradação que ameaçam o edifício.
Entre altares barrocos, imagens seculares e tradições religiosas preservadas ao longo de gerações, a igreja de São Jorge, classificada como Património de Interesse Público, é guardiã de um acervo artístico e espiritual de grande valor.
A pretexto do Museu do Barroco anexo ao templo e da recente estreia de uma sala multimédia, inaugurada por ocasião do Dia da Freguesia, o JM foi redescobrir esta joia patrimonial, que é uma das mais importantes do norte da ilha da Madeira e da Região.
A contrastar com o museu inundado de luz e ainda a cheirar a novo, o templo evidencia sinais de degradação, no interior e no exterior. Na fachada principal, a humidade está a tomar conta da pintura, assim como da cantaria. Logo à entrada, por baixo do coro, o teto está a deteriorar-se, aparentemente devido a infiltrações de água.
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