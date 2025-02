“Ainda estamos a tempo de travar a destruição do litoral de Santa Cruz”, disse, esta manhã, Edgar Silva no decorrer de uma iniciativa política realizada esta manhã pela CDU no centro do concelho.

“É desolador verificar que o estado de abandono do litoral de Santa Cruz está a acontecer seja por incúria, seja por interesses económicos de legalidade duvidosa. Designadamente, a frente-mar do Porto Novo é uma vergonha! O desregramento total deu lugar à destruição daquela área do litoral. No Porto Novo, até o Forte do Porto Novo, está quase todo ele destruído, na falésia sobranceira à margem direita da Ribeira do Porto Novo”, criticou Edgar Silva.

O candidato considera que este é mais um exemplo de “práticas politicamente criminosas, da incúria dos governantes”. Edgar Silva lembra ainda que, no mar dos Reis Magos, no Caniço, as descargas de esgotos provocam escandalosas contaminações do oceano, assim como no mar da zona da Atalaia, onde, “ainda há poucos dias, os despejos de esgotos provocaram uma criminosa poluição do mar”.

De acordo com o candidato da CDU, a privatização do litoral na frente-mar de Santa Cruz é outro grande problema. “A privatização do litoral continua a ser galopante. E o que está em preparação para a zona do Portinho, no Caniço de Baixo, faz parte da sequência dos crimes contra o ambiente e o ordenamento do território na orla costeira. Neste caso do Portinho está a prevalecer, na lógica de licenciamento para o hotel que ocupará o litoral, a velha lógica de destruição da orla costeira e da frente marítima que tem imperado no litoral do Funchal. Continua a ser a mesma prática danosa: betonização do litoral ao sabor dos mesmos vícios de ocupação e uso”, disse.

Edgar Silva afirma que “o litoral não pode ser entregue de mão beijada para o negócio de alguns. O domínio público marítimo e a orla marítima não podem continuar a ser roubados às populações”.

Para a CDU, “a privatização do litoral tem sido o resultado da soma de inércias e da subjugação a interesses privados. E tais situações precisam de ser travadas”.

Segundo o candidato da CDU às próximas Eleições Legislativas Regionais, “já é tempo de impedir que nesta terra o litoral continue a ser alvo de intervenções danosas para o interesse público por parte das entidades governativas. Já é tempo de impedir as políticas onde uns têm acesso e posse total do litoral, e a maioria é impedida de usufruir do livre acesso ao mar”.

Edgar Silva disse ainda que “as potencialidades da frente-mar de Santa Cruz, Gaula e Caniço não têm sido ecologicamente aproveitadas. É urgente a salvaguarda deste património público, protegendo-o da especulação imobiliária, situação que já acontece aqui, e aconteceu em outras zonas da Região, onde se assistiu, e assiste, à destruição do litoral e à oferta da orla costeira a pataco a interesses privados”.

Como afirmou, “é urgente a valorização de toda a orla costeira de Santa Cruz, Gaula e Caniço, para onde defendemos a criação de um eco-parque marinho”.