I Liga: Nacional com quatro regressos frente ao Estrela da Amadora

O Nacional apresenta quatro alterações no seu onze inicial para a receção desta tarde (15h30) ao Estrela da Amadora, em relação ao onze apresentado na última jornada frente ao Famalicão.
Na defensiva dos madeirenses a novidade entre os escolhidos de Tiago Margarido é o regresso do lesionado José Gomes à lateral esquerda, no lugar de Vallier, após vários jogos lesionado.
No meio campo, Liziero também está recuperado de lesão e vai mesmo a jogo frente ao Estrela da Amadora. De salientar a ausência por castigo de Matheus Dias.
No ataque dos alvinegras, a grande novidade é o regresso de Jesús Ramírez após castigo. O extremo Gabriel Veron também está recuperado e entra para o lugar de Daniel Júnior.
Onze do Nacional: Kaique, José Gomes, Zé Vitor, Leo Santos, Alan Nuñez, Laabidi, M. Baeza, Liziero, Paulinho, Chucho Ramírez (C), Gabriel Veron.
No banco de suplentes alvinegro: Kevyn Vinicius, João Aurélio, Lenny Vallier, Francisco Gonçalves, Witi Quembo, Filipe Soares, Joel Silva, Lucas João e Daniel Júnior.
Onze do Estrela da Amadora: R. Ribeiro, Bruno Langa, Schappo, Patrick, Scholze, Kevin, Alex Sola, Doué, Ianis e Rodrigo Pinho (C), Marcus.
O Nacional ocupa a 16.ª posição, com 22 pontos, e os tricolores o 14.º posto, com 28.
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