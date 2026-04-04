II Liga: Marítimo empatado em Paços de Ferreira ao intervalo

Marítimo e Paços de Ferreira estão empatados ao intervalo em partida da 28.ª jornada da II Liga.

No Estádio Capital do Móvel a equipa da casa começou melhor, mas o Marítimo acabou por equilibrar o desafio, criando as melhores situações no final da 1.ª parte.

O técnico verde-rubro Miguel Moita apostou no mesmo onze que tinha vencido a UD Oliveirense há duas semanas.

Onze maritimista: Samú Silva; Igor Julião, Noah Madsen, Romain Correia e Paulo Henrique; Ibrahima Guirassy, Raphael Guzzo e Carlos Daniel; Simo Bouzaidi, Martín Téjon e Adrián Butzke.

No banco de suplentes verde-rubro: Alfonso Pastor, Xavi Grande, Rodrigo Borges, Afonso Freitas, Vladan Danilovic, Marco Cruz, Francisco Gomes, José Melro e Enrique Peña Zauner.

Estão 323 adeptos do Marítimo a assistir ao encontro no estádio.