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Temperatura máxima de 26º C esta quinta-feira na Madeira

    Temperatura máxima de 26º C esta quinta-feira na Madeira
    Pequena subida da temperatura máxima esta quinta-feira. Joana Sousa / Joana Sousa/JM-Madeira
Redação

Região
Data de publicação
11 Junho 2026
7:15

Pequena subida da temperatura máxima esta quinta-feira, com os termómetros na Madeira a variar entre os 19º C e os 26º C, ao passo que no Porto Santo vão oscilar entre os 18º C e os 22º C, conforme as previsões do IPMA.

O céu vai estar em geral pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade na vertente norte da ilha da Madeira.

Já o vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste, por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeirae nas terras altas até ao final da manhã.

Relativamente ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas com 1,5 a 2 metros e na costa sul ondas do quadrante sul com um metro.

Já a temperatura da água do mar vai rondar os 19/20ºC.

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