Temperatura máxima de 26º C esta quinta-feira na Madeira

Pequena subida da temperatura máxima esta quinta-feira, com os termómetros na Madeira a variar entre os 19º C e os 26º C, ao passo que no Porto Santo vão oscilar entre os 18º C e os 22º C, conforme as previsões do IPMA.
O céu vai estar em geral pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade na vertente norte da ilha da Madeira.
Já o vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste, por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeirae nas terras altas até ao final da manhã.
Relativamente ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas com 1,5 a 2 metros e na costa sul ondas do quadrante sul com um metro.
Já a temperatura da água do mar vai rondar os 19/20ºC.
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