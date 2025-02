A Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural realizou uma parceria com a Escola Secundária Francisco Franco cujo objetivo passa por desafiar os alunos a realizarem cartazes de alguns eventos das Casas do Povo referentes a certames como a Feira Regional da Cana de Açúcar, Exposição Regional do Limão, Festa da Flor – exposição da Flor, Festa da Cebola, 24 Horas a Bailar – Festival Regional de Folclore, Feira Agropecuária, Festa do Pêro, Mostra Regional da Banana, Festa da Castanha e Sabores de Natal.

Para o diretor regional esta é uma parceria inédita que pretende envolver toda a comunidade escolar “na valorização cultural” e no desenvolvimento de competências profissionais, proporcionando a oportunidade de aplicar os conceitos teórico/práticos adquiridos.

Esta parceria será́ desenvolvida com os alunos da turma 31 do 11º ano e com os alunos do 12º ano do Curso Científico Humanístico de Artes Visuais.

A concretização desta parceria será́ um claro exemplo de alargamento à comunidade escolar, tanto para a formação dos alunos e a sua contextualização no mercado de trabalho, bem como no fortalecimento da ligação entre a escola e a sociedade nos mais diversos setores, no caso concreto, setor agrícola e de desenvolvimento rural.