A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia está preocupada com a violência contra agentes. Adelino Camacho considera que a situação já “ultrapassou todos os limites’”. Por seu turno, o Comando Regional da Madeira tem uma visão menos menos alarmista. Este é o assunto que faz manchete no JM.

Em Perdidos e Achados, descobrimos a quietude da Ribeira Grande, em São Vicente. Descobrimos nós, e os turistas que ali encontram oferta de Alojamento Local. Conheça este lugar remoto entre o verde e o silêncio.

Nesta edição, destaque também para o caso de um casal de toxicodependentes que dorme na rua em Câmara de Lobos e não aceitam mudar de vida.

‘A ilha que é uma praia’ é o título do tema de verão deste domingo. Conheça a lista de 44 espaços de acesso ao mar.

O vento tem dificultado a operação portuária, ao ponto de ter impedido o transporte de um doente do Porto Santo para a Madeira. Para ler em Ocorrências.

Hoje, primeiro domingo de agosto, o JM Comes e Bebes fala de mariscos, sugere três receitas e aborda, com a ajuda de uma especialista, os cuidados a ter no consumo dos frutos do mar. Saiba também neste suplemento, que a Madeira tem seis queijos vegan com o selo Taste Awards.

No topo da página, uma fotografia do pódio do Rali da Madeira, que teve como vencedor Diego Ruiloba e no segundo lugar o madeirense João Silva.

