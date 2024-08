Dando continuidade ao programa anual, a Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal realiza, este sábado, no Campo de Educação Ambiental do Santo da Serra - Eva e Américo Durão, uma atividade de erradicação de plantas invasoras. A iniciativa conta com cerca de quarenta voluntários os quais estão empenhados na limpeza das infestantes e na proteção das novas plantas endémicas.

“Numa área que, em 2019, estava quase exclusivamente ocupada por acácias (Acacia melanoxylon), trabalhamos na restauração da Laurissilva”, elucida Raimundo Quintal, numa publicação nas redes sociais.

Reconhecendo que o processo “não é simples”, o ambientalista madeirense refere que, de dois em dois meses, a Associação arranca as novas plantas e corta os rebentos, que brotam das raízes das acácias abatidas.

“Não somos treinadores de bancada, somos trabalhadores de enxada. Todo o ano!”, remata.