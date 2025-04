Bom dia

Acácio Quadrado é a prova de que não há idade para (re)começar a praticar desporto. O atleta da Empresa de Eletricidade da Madeira já participou em diversas provas de longa distância além-fronteiras. E inicia este mês o desafio de levar a bandeira da Região às sete maratonas mais importantes do mundo.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o futebol. No Nacional, entrada violenta obrigou Zé Vítor a ser suturado com quatro pontos. No Marítimo, Michel Costa ainda não sabe se cumpre castigo. Futebolista do Marítimo foi admoestado este ano com cinco amarelos, quatro dos quais na I Liga. Clube já pediu parecer à FPF.

Saiba ainda que Torneio Madeira Jovem junta elite regional e Jersey e que piso molhado desafiou pilotos no Faial.

Não perca também o andebol. Festa dos ‘minis’ contagiou São Martinho.

