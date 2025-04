O Bloco de Esquerda, em reunião da Comissão Coordenadora Regional mandatada para o efeito, aprovou os restantes nomes que compõem a lista de candidatas e candidatos às Eleições Legislativas Nacionais de 18 de maio.

Trata-se de “um grupo de pessoas empenhadas e competentes nas suas áreas e com a convicção de que é possível fazer diferente, de que é possível uma sociedade mais justa, inclusiva e solidária, onde ninguém é deixado para trás”, conforme destacado, adiantando estar imbuído de um “compromisso de lutar pela garantia de uma habitação digna para todos, pela melhoria dos salários, das pensões e das condições de trabalho, pela proteção dos trabalhadores precários, por mais justiça social e combate a todas as formas de desigualdade”.

CANDIDATOS

- 1º: Diogo Teixeira, 22 anos, licenciado em línguas e relações empresariais pela Universidade da Madeira e mestrando em Gestão pela mesma Universidade. Membro do Núcleo de Jovens do Bloco de Esquerda Madeira e da Comissão Coordenadora Regional do BE.

- 2º: Carina Quintal, 44 anos, trabalhou na área da cultura e animação turística durante 20 anos, presentemente exerce funções como colaboradora de vendas. Membro da comissão coordenadora regional do Bloco de Esquerda

- 3º: António Figueira, 64 anos, empresário, tendo um percurso profissional ligado à área de manutenção. É autarca do Bloco de Esquerda na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e membro da comissão coordenadora regional do Bloco de Esquerda

- 4º: Margarida Monteiro, 52 anos, desempenhou funções laborais em diversas áreas, desde Hotelaria - Restauração à atividade Imobiliária e Comercial, desempenhando, neste momento, a função de assistente operacional. Integra a comissão coordenadora regional do Bloco de Esquerda.

- 5º: Higino Vasconcelos, 42 anos, é Segurança e tem formação em Coaching Motivacional de desenvolvimento pessoal. Apadrinha Causas a nível Social / Animal, atualmente autarca pelo Bloco de Esquerda na Junta de Freguesia de São Martinho

- 6º: Ana Moniz, 26 anos, é uma apaixonada por comunicação, criatividade e boas histórias. Inicialmente, enveredou pela licenciatura em Economia, mas foi no marketing que descobriu a sua verdadeira vocação. Optou então por seguir o Curso Superior Profissional de Marketing Digital no Turismo na Universidade da Madeira, formação que concluiu e que hoje exerce profissionalmente. Atualmente, trabalha como Assistente de Marketing, contribuindo para o desenvolvimento de campanhas, gestão de redes sociais e fortalecimento da presença digital da empresa. Além do seu trabalho, Ana dedica-se ao voluntariado na área de marketing e é Diretora de Marketing da revista digital nacional Reconhecer o Padrão. Nesta função, gere uma equipa responsável pela estratégia de comunicação e promoção da revista, garantindo a sua visibilidade e crescimento. Paralelamente, também escreve artigos de opinião sobre temas persistentes na Região Autónoma da Madeira, abordando desafios sociais, económicos e ambientais que impactam a comunidade.

- Mandatário: Ricardo Brito, 44 anos, reside na Calheta desde 2013. Estudou Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Fez formação teatral no Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra. Profissional de teatro desde 2001, integrou projetos de diversas companhias nacionais, desenvolvendo trabalho como ator, dramaturgo e encenador. Dirige, atualmente, oficinas de teatro na Calheta e no Funchal, trabalhando, ainda, como actor e encenador com estruturas regionais como Teatro Municipal Baltazar Dias, Associação Orquestra Clássica da Madeira, ATEF, Contigo Teatro, Grupo de Teatro de Machico, Teatro do Avesso e Oficina de Ideias das Terras do Oeste. Tem-se debruçado artisticamente sobre questões relacionadas com a emigração e com a tolerância perante a diferença.

SUPLENTES:

1º lugar: Francisco Pinto, 18 anos, Estudantes do Ensino Secundário, presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária Gonçalves Zarco.

2º lugar: Paulo Sousa, funcionário político.