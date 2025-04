A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso atualizado sobre as condições meteorológicas adversas que afetam a orla marítima do arquipélago da Madeira até às 06h00 de quinta-feira, 3 de abril.

De acordo com informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se vento forte, agitação marítima significativa e períodos de visibilidade reduzida.

O vento, inicialmente de noroeste e com intensidade entre fresco (31-39 km/h) e muito fresco (40-50 km/h), deverá gradualmente rodar para oeste-sudoeste e intensificar-se, podendo atingir valores entre muito fresco e forte (51-61 km/h), ocasionalmente muito forte (63-74 km/h) no final do período.

A visibilidade oscilará entre boa e moderada, mas poderá tornar-se fraca ou mesmo má em determinados momentos. Quanto à agitação marítima, na costa norte são esperadas ondas de noroeste entre 3,5 e 4,5 metros, aumentando para 4 a 5 metros. Já na costa sul, a ondulação de sudoeste deverá variar entre 1,5 e 2,5 metros, podendo atingir 4,5 metros na parte oeste.

Face a estas condições, a Capitania recomenda especial cautela à comunidade marítima e à população em geral, aconselhando o reforço da amarração das embarcações, a vigilância apertada dos barcos atracados e fundeados, e evitando passeios junto à orla costeira, em molhes de proteção, arribas ou praias. Adverte ainda para o perigo da pesca lúdica em zonas expostas à rebentação.