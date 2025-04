Bom dia e bom feriado do Dia da Autonomia!

- Às 9h00, no auditório do Colégio dos Jesuítas, decorre a sessão de abertura da ‘25th IEEE International Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions’ (ICARSC2025).

- O Centro de Congressos da Madeira acolhe, às 18h00, o concerto da Orquestra Clássica da Madeira, que assinala o Dia da Autonomia, e que conta com a participação dos NAPA, Vânia Fernandes e Elisa Silva.

- Prossegue a Feira do Livro, na cidade do Funchal. Se está a usufruir do feriado, a descansar, aproveite para espreitar novidades e assistir a alguns eventos desta mostra cultural:

A saber, às 16h00, no Palco Principal, a apresentação dos livros ‘A Insonhável Aventura e Sapatos (Des)apertados’, de Manuela Vieira, com moderação de Catarina Fernandes.

Para as 17h00, o lançamento do livro ‘Senhor dá-me um Sarilho’, com Jorge Ribeiro Castro e moderação de António Plácido.

Pelas 18h00, o livro ‘A Bola de Cristal 13, um, três’, de Luísa Fidalgo, com Inês Rosado, Lígia Roque, Rita Lello, Tasso Adamopolous e moderação de Nicolas Fernandez.

Às 20h00, o concerto da artista Flor que apresenta Boreal.